Per il Napoli è arrivata la terza Supercoppa Italiana della storia. Milan a 8

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Napoli si è aggiudicato la Supercoppa italiana battendo 2-0 il Bologna nella finale giocata a Riad. Autore di entrambe le reti il brasiliano Neres. La prima al 39' pt, con un sinistro a giro da fuori area, con una parabola perfetta sul secondo palo. Il secondo gol, invece, è arrivato approfittando di un grave errore di Ravaglia, che invece di rinviare ha provato a servire Lucumì: il brasiliano ha rubato il pallone e ha scavalcato il portiere rossoblù. Per la squadra partenopea, che nel corso della partita ha avuto anche altre grandi occasioni, è la terza Supercoppa della sua storia. (ANSA).