Napoli, De Laurentiis: "Il nostro percorso è positivo perché abbiamo una rosa lunga"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti, ma questa partita valeva una Coppa. Ora li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato così a Italia 1, il successo nella finale della Supercoppa italiana. "L'anno scorso avevamo solo il campionato e la Coppa Italia, ma con tanti infortuni. Quest'anno la stessa cosa, ma l'abbiamo affrontato con una rosa molto più larga - ha aggiunto -. Questo successo ci riempie di gioia e deve far gioire anche i tifosi.

A loro dico sognate e nei sogni pensate 'forza Napoli' ". Il presidente ha anche ricordato che "era dall'epoca di Maradona che non si vincevano due trofei nello stesso anno". "La squadra era forte anche negli anni scorsi, Conte é un maestro nel fare la sintesi dei giocatori che ha a disposizione. In vita mia ho sbagliato molto poco, sia con i registi che con gli attori e gli allenatori", ha concluso. (ANSA).