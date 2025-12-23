FOTO - Natale, anche quest'anno scende in campo la Curva Sud: l'iniziativa solidale

Come ogni anno, la Curva Sud del Milan ha portato un po' di gioia e regali a chi ne ha più bisogno. Ecco il post pubblicato su Instragram da Marta Ferrari, presidente di SediciMedia:

"NATALE 2025

Presenza, comunità, rispetto!



Anche quest’anno il nostro Natale è stato fatto di gesti concreti: scatole piene di calore, strade percorse insieme, volti incontrati con rispetto e umanità.



Grazie a chi ha donato, a chi ha distribuito, a chi ha scelto di esserci.

Un grazie speciale ai Banditi Curva Sud, anima instancabile di questa missione solidale.



- Centro anziani del Corvetto

- Associazione La Strada

- Senza dimora della stazione Rogoredo

- Comunità di San Savio della Madonna dei Poveri

- Senzatetto del centro città

In questi luoghi abbiamo portato il nostro abbraccio, ogni consegna è stata un incontro, ogni sorriso un dono.Sempre dalla parte giusta!".

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEDICIMEDIA ETS, Marta Ferrari

in occasione delle attività solidali natalizie 2025

“Il Natale, per Sedicimedia, è da sempre un tempo di prossimità e scelte concrete. Anche quest’anno abbiamo scelto di essere presenti nelle periferie, nelle strade, accanto a chi spesso resta invisibile. Le Scatole di Natale sono diventate un gesto collettivo di cura, distribuite a chi ha più bisogno ma anche a chi ha più diritto di sentirsi parte di una comunità.

In questa azione, da cinque anni, al nostro fianco ci sono loro: i Banditi Curva Sud, compagni di viaggio autentici e instancabili. Con generosità e cuore, offrono la risorsa più rara che possiedono: il loro tempo. Tempo donato senza tornaconto, solo per esserci, per tendere una mano, per costruire insieme qualcosa che resta.

La loro presenza non è simbolica: è sostanza. È esempio di cosa significhi vivere davvero una comunità, con rispetto, coerenza e senso di responsabilità sociale.

A loro, e a tutte le persone che hanno partecipato a questa straordinaria catena di solidarietà, va il nostro grazie più sincero. Sedicimedia ETS continuerà a camminare così: costruendo legami, mettendo al centro le persone e scegliendo ogni giorno di stare dalla parte giusta".