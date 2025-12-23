Ravezzani sul Milan: "Programmare a 6 mesi raramente porta a risultati, ma il bilancio sorride e questo sembra contare più di tutto"

Ravezzani sul Milan: "Programmare a 6 mesi raramente porta a risultati, ma il bilancio sorride e questo sembra contare più di tutto"MilanNews.it
Oggi alle 12:11News
di Enrico Ferrazzi

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha ripostato su X un post sull'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug al Milan, aggiungendo poi questo commento: "Sei mesi a Fonseca, 6 a Conceicao, 6 anche a Walker, Sottil e Joao Felix. Un anno fa di questi tempi il Milan seguiva lo stesso schema Furlani. Programmare a 6 mesi raramente porta a risultati. Ma il bilancio sorride e questo sembra contare più di tutto". 