Ordine: "Supercoppa? Una fortuna essere stati eliminati. Il Milan non ha la struttura per giocare troppe partite"

vedi letture

Franco Ordine, collega e storico giornalista è intervenuto così nell’ultima puntata di Pressing, a Mediaset. Ecco le sue considerazioni sulla stagione del Milan, e sul sogno scudetto.

“Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale perché non ha la struttura e soprattutto la rosa per poter giocare giovedì la semifinale e lunedì, ovvero ieri la finale. Si sarebbe rovinato il campionato il Milan. Poi lo scudetto, si dice tanto del gioco di Allegri e altre robe. Non succede eh, ma se succede dovete espatriare voi che criticate così il Milan e il suo allenatore”.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan 2-3

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo 2-2

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN