Milan-Como non si giocherà a Perth: clamoroso dietrofront
Oggi alle 10:40
di Federico Calabrese

Novità importante in casa Milan: la sfida contro il Como non si giocherà a Perth. Quella dei giorni scorsi, che sembrava una conferma, si è rivelata una fuga in avanti. Ne parla ampiamente l'edizione odierna di Tuttosport: "Milan-Como, clamoroso dietrofront. Non si giocherà a Perth".

La Lega Calcio Serie A è stata costretta a fare marcia indietro. Ezio Simonelli ha spiegato: "Avevamo già accettato delle richieste poco digeribili, mandando giù il boccone amaro, ma ce ne sono state fatte altre inaccettabili". 