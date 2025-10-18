Milan Femminile in vantaggio all'intervallo contro la Fiorentina

© foto di Lorenzo De Angelis
di Francesco Finulli

Terza giornata di Serie A Women in corso con il Milan Femminile che è impegnato al Viola Park contro la Fiorentina. Le rossonere, a tre punti in classifica dopo due gare, stanno guidando la gara all'intervallo dopo 45 minuti: 2-1 per la squadra di Suzanne Bakker. Vantaggio viola con Severini su calcio di rigore al 26°, rimontato dal Diavolo grazie alle reti di Renzotti e di Soffia, arrivate in cinque minuti al 32° e al 37°. Ora il secondo tempo, visibile in diretta su DAZN.