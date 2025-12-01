Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di dicembre
Questi gli impegni a dicembre della Prima Squadra Femminile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:
"Tre partite in programma nell'ultimo mese dell'anno anche per le ragazze di Bakker, che si divideranno tra due competizioni. In campionato 180' da vivere al massimo contro avversarie che viaggiano a buon ritmo in classifica - come le rossonere - mentre il 2025 si concluderà con l'esordio stagionale in Coppa Italia, sul campo della matricola Genoa già affrontata a inizio stagione.
SERIE A WOMEN
8ª giornata, Napoli Women-Milan, sabato 6 dicembre ore 12.30 (DAZN) - Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
9ª giornata, Milan-Inter, sabato 13 dicembre ore 15.00 (DAZN/Raisport) - campo da confermare
COPPA ITALIA WOMEN
Ottavi di finale, Genoa-Milan, domenica 21 dicembre ore 14.30 - Sciorba Stadium, Genova".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan