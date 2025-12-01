Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di dicembre

Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di dicembre
Oggi alle 18:40MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Questi gli impegni a dicembre della Prima Squadra Femminile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"Tre partite in programma nell'ultimo mese dell'anno anche per le ragazze di Bakker, che si divideranno tra due competizioni. In campionato 180' da vivere al massimo contro avversarie che viaggiano a buon ritmo in classifica - come le rossonere - mentre il 2025 si concluderà con l'esordio stagionale in Coppa Italia, sul campo della matricola Genoa già affrontata a inizio stagione.

SERIE A WOMEN

8ª giornata, Napoli Women-Milan, sabato 6 dicembre ore 12.30 (DAZN) - Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)

9ª giornata, Milan-Inter, sabato 13 dicembre ore 15.00 (DAZN/Raisport) - campo da confermare

COPPA ITALIA WOMEN

Ottavi di finale, Genoa-Milan, domenica 21 dicembre ore 14.30 - Sciorba Stadium, Genova". 