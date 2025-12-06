MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate

Oggi alle 12:24MILAN FEMMINILE
di Federico Calabrese

Il Milan Femminile sarà impegnato contro il Napoli oggi alle 12.30 nella gara valida per la 8^ della Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate.

Babb: in riabilitazione per intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Gemmi: in riabilitazione post riscostrunzione crociato sinistro

Renzotti: problema muscolare flessore sinistro

Sorelli: in riabilitazione da intervento chirurgico caviglia sinistra

Zanini: in riabilitazione post ricostruzione crociato sinistro

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI WOMEN-MILAN

Napoli Women (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Jusjong, Brooks, Giordano; Troan, Muth, Bellucci, Kozak; Floe, Vanmechelen. A disposizione: Bacic, Carcassi, D’Angelo, Doucoure, Hornschuch, Langella, Penzo, Sciabica, Sliskovic, Vergani, Vischi. Allenatore: Sassarini 

Milan (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Koivisto; Grimshaw, Mascarello, Cernoia; Kyvag, Ijeh, Van Dooren. A disposizione: Tornaghi, Estevez, Appiah, Cesarini, Donolato, Keijzer, Park Soo-Jeong, Soffia, Stokic. Allenatrice: Bakker