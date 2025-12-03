La Uefa ha assegnato all'Italia gli Europei femminili U19 del 2029

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il Comitato Esecutivo dell'Uefa, che si è riunito a Nyon, ha assegnato all'Italia l'organizzazione della fase finale dell'Europeo Under 19 Femminile del 2029. Saranno l'Abruzzo e le Marche a ospitare l'evento, che si disputerà in Italia per la seconda volta. Nella stessa riunione, l'Esecutivo ha deciso di affidare alla Germania l'Europeo femminile 2029, per il quale erano candidate anche Portogallo, Polonia e, insieme, Svezia-Danimarca. L'Italia aveva ritirato lo scorso agosto la propria candidatura. Quanto al torneo giovanile U19, informa la Federcalcio, saranno quattro le sedi di gara, due per regione: si giocherà allo stadio 'Angelini' di Chieti, 'Recchioni' di Fermo, 'Pavone-Mariani' di Pineto e 'Riviera delle Palme' di San Benedetto del Tronto.

"L'organizzazione della fase finale dell'europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la Figc e l'intero movimento femminile italiano - dichiara il presidente, Gabriele Gravina -. Nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l'attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento". (ANSA).