De Sanders: “Mi sto ambientando bene. Gol contro la Roma non lo dimenticherò mai”

Nella scorsa giornata di Serie A Femminile, nel match perso per 2-1 dalle rossonere contro la Roma, è andata a segno per la prima volta Kay-Lee De Sanders. Nei giorni successivi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nella quale parla del suo primo gol e del suo arrivo a Milano.

"Ero davvero felice, era il mio primo gol col Milan ma anche un momento speciale della mia carriera, un bel gol che ricorderò per sempre, quindi sono davvero felice. Sono molto legata ai miei genitori, sono venuti fino a qua a vedermi giocare quindi è stato ancora più speciale segnare in quel momento, ho voluto dedicare il gol a loro perché mi hanno sempre supportata, accompagnata alle partite e mi supportano anche fuori dal campo così come sono. Per quetso volevo regalare loro un bel gol.

Sulla partita contro la Roma: "Penso che la partita contro la Roma sia stata un episodio che capita una volta all'anno, ne abbiamo parlato, è stata una lezione dura da imparare ma dobbiamo restare unite e farci trovare pronte per la Fiorentina. Loro aspettano noi, noi aspettiamo loro, ed è anche l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali, vogliamo dimostrare di avere obiettivi importanti quindi siamo pronte

Sul tuo arrivo a Milano: "Penso di essermi ambientata bene, vengo da una cultura diversa quindi a volte devo adattarmi, sono di Amsterdam e sono cresciuta per essere molto diretta ma sto imparando che ci sono modi diversi di parlare e farsi capire. Devo creare la mia vita qui ora, mi sto trovando bene, mi piace tanto, sto trovando la mia strada. Milano è una città fantastica.