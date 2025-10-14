Il mister del Milan Primavera Femminile ha parlato in vista della gara di Coppa Italia

Il Milan Primavera Femminile esordirà a Parma domenica 19 ottobre nella Coppa Italia Primavera Femminile che, per un mese, sarà protagonista al posto del campionato di cui per ora si sono giocate le prime quattro giornate. Sul sito ufficiale del Milan è stato intervistato mister Matteo Zago che ha offerto le sue sensazioni.

Le parole di Zago: "Il gruppo Primavera sta dando segnali positivi e di crescita: stiamo trovando equilibri tra comprensione del gioco, intensità e identità. Attraverso le sfide che incontrano ogni domenica, le ragazze stanno imparando a gestire meglio i momenti della partita e a essere più consapevoli nelle scelte. Il campionato è molto combattuto e la sensazione è di un livello generale in aumento rispetto alle passate stagioni, il che è un bene per lo sviluppo del movimento. In questo contesto, l'obiettivo principale del nostro lavoro resta sempre fornire alle nostre atlete tutti gli strumenti possibili per potersi affacciare alla Serie A".