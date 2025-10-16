ufficiale

Sara Stokic rinnova con il Milan fino al 2028

UFFICIALE: Sara Stokic rinnova con il Milan fino al 2028MilanNews.it
Oggi alle 21:10MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis
fonte acmilan.com

Ufficiale il prolungamento del contratto con il Club

AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Sara Stokić fino al 30 giugno 2028.

Classe 2005, Sara è approdata in rossonero a gennaio 2024 e nella sua prima stagione ha conquistato uno Scudetto Primavera - andando a segno nella Finale contro il Sassuolo - e una Viareggio Women's Cup.

Successivamente, la centrocampista serba ha fatto il suo ingresso in Prima Squadra a partire dalla stagione 2024/25, collezionando fino a oggi 16 presenze.