Oggi antipasto con la Fiorentina: il Milan Femminile al Viola Park alle 15
Non solo domani, anche oggi si gioca tra Fiorentina e Milan. Succederà nella Serie A Women, giunta alla sua terza giornata. Le ragazze di Suzanne Bakker sono attese al Viola Park dalla squadra toscana e sono reduci da una vittoria allo scadere in rimonta e una sconfitta patita all'ultimo secondo sempre in rimonta. Contro le gigliate sarà già un bel banco di prova per saggiare le ambizioni di questa squadra. Si gio
IL CALENDARIO DEL MILAN FEMMINILE FINO AL 6° TURNO
3a giornata
Sabato 18/10/2025 Fiorentina-Milan ore 15.00 DAZN
4a giornata
Sabato 01/11/2025 Milan-Lazio ore 15.00 DAZN
5a giornata
Sabato 08/11/2025 Milan-Juventus ore 14.00 DAZN
6a giornata
Sabato 15/11/2025 Como-Milan ore 18.00 DAZN
MILAN FEMMINILE
Femminile, Babb dopo l'operazione al ginocchio: "Gli infortuni ti mettono alla prova e ti mostrano quanto sei forte!"
