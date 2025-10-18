Oggi antipasto con la Fiorentina: il Milan Femminile al Viola Park alle 15

Non solo domani, anche oggi si gioca tra Fiorentina e Milan. Succederà nella Serie A Women, giunta alla sua terza giornata. Le ragazze di Suzanne Bakker sono attese al Viola Park dalla squadra toscana e sono reduci da una vittoria allo scadere in rimonta e una sconfitta patita all'ultimo secondo sempre in rimonta. Contro le gigliate sarà già un bel banco di prova per saggiare le ambizioni di questa squadra. Si gio

IL CALENDARIO DEL MILAN FEMMINILE FINO AL 6° TURNO

3a giornata

Sabato 18/10/2025 Fiorentina-Milan ore 15.00 DAZN

4a giornata

Sabato 01/11/2025 Milan-Lazio ore 15.00 DAZN

5a giornata

Sabato 08/11/2025 Milan-Juventus ore 14.00 DAZN

6a giornata

Sabato 15/11/2025 Como-Milan ore 18.00 DAZN