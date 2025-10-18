La probabile del Milan: cinque assenti, Leao-Loftus davanti. Saele recuperato
Vigilia di Milan-Fiorentina, settima giornata del campionato di Serie A Enilive che si giocherà domani sera a San Siro alle ore 20.45. Una partita che mette sotto i riflettori non solo la sfida tecnica tra le due squadre ma anche il ritorno da avversario per la prima volta di Stefano Pioli, tecnico Viola. Dal canto suo il Diavolo dovrà cercare di dare continuità all'ottimo inizio di stagione anche se con diverse complicazioni, dovute soprattutto all'infermeria piena.
Come detto, lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie a Massimiliano Allegri che ha perso quattro giocatori per la partita di domani, l'ultimo confermato sabato pomeriggio: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane), Estupinan e Nkunku. A seguito di quest'ultima defezione, è sempre più plausibile l'ipotesi Leao-Loftus come coppia d'attacco, in modo da tenersi almeno Gimenez come rincalzo offensivo a gara in corso.
Dunque, Rafa Leao in vantaggio nel ballottaggio per il ruolo di punta: a supporto del portoghese può giocare Loftus-Cheek. A centrocampo fiducia a Bartesaghi sulla sinistra, mentre sulla destra ballottaggio Saelemaekers-Athekame con Alexis in leggero vantaggio: in mezzo Modric con Fofana e Ricci che sfrutta tutte le assenze per avere minuti dall'inizio. Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien da Milan Futuro sarà promosso anche Emanuele Sala, appena rientrato dal Mondiale U20.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
8 Loftus-Cheek, 10 Leao
A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 42 Sala, 7 Gimenez, 25 Balentien
All. Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Saelmaekers-Athekame 51-49%, Leao-Gimenez 70-30%
Indisponibili: Jashari, Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku
Squalificati: -
Diffidati: -
DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo
