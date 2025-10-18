MN - Niente da fare, Nkunku non ce la fa per la Fiorentina
Christopher Nkunku non ce la fa per la Fiorentina. Il Milan e il mister Allegri ci hanno sperato fino all'ultimo ma anche l'attaccante francese alzerà bandiera bianca nella partita di domani sera a San Siro contro la Viola alle 20.45. L'ex Chelsea ha subito un pestone in Nazionale ed è tornato ancora acciaccato, non riuscendo a recuperare neanche per la panchina per la gara di domani. Nkunku si aggiunge alla lunghissima lista di assenti illustri: oltre al transalpino e a Jashari, non ci saranno Rabiot, Pulisic ed Estupinan.
Con questa defezione, Allegri dovrebbe optare per l'attacco inedito con Rafa Leao e Ruben Loftus-Cheek: a centrocampo spazio per Ricci insieme a Modric e Fofana. Se queste indiscrezioni di formazione dovessero essere confermate, Allegri non avrebbe a disposizione giocatori della prima squadra a centrocampo in panchina mentre avrebbe il solo Gimenez come sola arma offensiva. Per questa ragione, il tecnico livornese sarà costretto a tappare i buchi con due calciatori di Milan Futuro: in panchina ci saranno Cheveyo Balentien, già utilizzato in questa stagione dai "grandi", ed Emanuele Sala, appena rientrato dal Cile reduce dal Mondiale U20.
di Antonio Vitiello
