Allegri spegne il chiacchiericcio: "Leao ragazzo d'oro. Intorno a lui si fanno troppe parole"

vedi letture

Dopo lo stop forzato da più di un mese, a causa di un soleo che Allegri ha definito "bastardo", Rafa Leao è pronto a partire nuovamemente titolare nel match di domani sera a San Siro contro la Fiorentina di Stefano Pioli, l'allenatore che finora è riuscito a tirargli fuori il meglio. La sosta per le nazionali, arrivata dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus a Torino, è stata piena di polemiche e critiche per Rafa, reo di aver sbagliato due gol piuttosto semplici nella sfida contro i bianconeri. Da un lato è giusto sottolineare l'errore e l'occasione persa per portare a casa i tre punti, proprio come ha fatto Allegri nel post partita negli spogliatoi dell'Allianz Stadium, dall'altro è quasi stancante vedere uno dei giocatori più forti e decisivi della rosa essere sempre nel mirino di chi, evidentemente, non è un suo estimatore.

Oggi Allegri infatti ci ha tenuto a mettere i puntini sulle i: "Ha qualità tecniche straordinarie, ma credo che vada anche lasciato giocare e fare. Quello che conta è semplice: c'è il campo. Lì dentro c'è da fare delle prestazioni. Si fanno troppe parole intorno a Leao. Ha buone qualità e nel calcio conta una sola cosa: le prestazioni in campo. Ha qualità importante e tutti ci aspettiamo tanto, deve dare una mano alla squadra con le sue qualità. Ora che sta bene fisicamente sono molto contento di averlo a disposizione".

Il portoghese è anche tornato prima dalla nazionale per lavorare in modo serio e continuo a Milanello proprio in vista della partita di domani. Max lo ha confermato: "Questa settimana ha fatto una buona settimana, si è allenato lunedì, ha fatto tutta la settimana intensa di allenamento. Doveva riacquistare una condizione buona, credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Ma come abbiamo bisogno di lui abbiamo bisogno di tutti, tutti devono essere a disposizione dei compagni.

Durante la conferenza è tornato il solito tema che crea dibattito: Leao è un campione o no? Allegri, ancora una volta, ha dimostrato di essere una persona concreta e poco incline al chiacchiericio: "È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta trovando una condizione accettabile e penso che farà molto bene da qui in avanti. A fine carriera poi vedremo, col tempo, se Rafa sarà stato un campione".