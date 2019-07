Il Milan ha pubblicato su Twitter alcune foto del ritiro a Ponte di Legno della squadra femminile, che vedono le rossonere di Maurizio Ganz impegnate in allenamento.

Another day of hard work for the Rossonere!



Un altro giorno di ritiro per le rossonere a Ponte di Legno! #FollowTheRossonere pic.twitter.com/MVb9Of1AOB