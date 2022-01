Milan Femminile, verso la Final Four della Supercoppa Italiana: Roma-Milan la prima semifinale

Passata la pausa natalizia è il momento del ritorno alle grandi sfide. Sono due di fatto le gare in programma per la giornata odierna, valide per le semifinali di Supercoppa Femminile Italiana. Alle ore 14:30 il Milan di Ganz sfiderà le giallorosse allo stadio Comunale Domenico Francioni, mentre alle 17:30 sarà la volta di Juventus – Sassuolo. Le rispettive vincitrici si contenderanno l’ambito trofeo nella finale di Sabato 8 alle ore 14:30 al Benito Stirpe.

Il punto sul calciomercato

Con il mercato sia in uscita che in entrata entrato ufficialmente nel vivo, per le rossonere si prospetta un periodo di assestamento. Nei giorni passati il Milan ha reso noto tramite i suoi canali ufficiali il trasferimento a titolo temporaneo di Claudia Mauri al Napoli, di Federica Rizza alla Sampdoria e il passaggio a titolo definitivo di Maria Korenciova al Levante UD Femenino.

D’altro canto, invece, il mercato in entrata vede due nomi: Alia Guagni e Martina Piemonte. Per la Guagni, difensore della Nazionale Italiana e reduce dall’esperienza all’Atletico Madrid, si tratta di “una nuova svolta della sua vita”, proprio come ha affermato ai microfoni di Milan TV. La nuova pedina in attacco porta il nome di Martina Piemonte, ex Fiorentina e attaccante della Nazionale Italiana. La neo-rossonera ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2023 e vestirà la maglia numero 18.

Ciononostante, ciò che emerge dalle ultime notizie ci fa presagire che questo sia solo l’inizio del calciomercato rossonero. Nei giorni scorsi un’altra giocatrice ha reso ufficiale sul proprio profilo Instagram la sua separazione dal club milanese. Si tratta di Veronica Boquete, calciatrice galiziana e detentrice di diversi trofei nazionali e internazionale nel suo palmarès, tra cui la UEFA Women’s Champions League vinta con il Francoforte nella stagione 2014-2015. Ma l’ormai ex rossonera potrebbe non essere l’unica a lasciare la squadra di Ganz. Di fatto, per il Milan Femminile si tratta di giorni di “cambiamento”, una vera e propria rivoluzione, tenendo conto anche delle ulteriori situazioni ancora da chiarire e definire. Ma una cosa è certa. Per raggiungere e centrare di nuovo l’obiettivo più importante – l’ambito palcoscenico europeo – c’è bisogno di alzare l’asticella e mantenere alto il livello di competitività, considerato anche il periodo di grande forma fisica delle diverse squadre, tra le quali Roma, Sassuolo e Inter, oltre alla Juventus capolista, tutte dirette concorrenti alla corsa Champions.

Come arriva il Milan alla semifinale

Il Milan ha chiuso il girone di andata di Serie A Femminile al 5 posto con 22 punti, incassando 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il 2022 si apre direttamente con una sfida di tutto prestigio: la semifinale di Supercoppa Italiana Femminile contro la Roma di Alessandro Spugna. Sono otto i precedenti totali in tutte le competizioni tra le rossonere e le giallorosse. Il Milan si è aggiudicato 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, rimediata ai rigori nella finale di Coppa Italia lo scorso Maggio. Attualmente, secondo le statistiche Opta, è la squadra di Spugna a godere di un periodo di maggiore forma fisica: 7 vittorie consecutive, tra Serie A e Coppa Italia e solo 31 tiri totali subiti nello specchio della porta in tutto il giorno di andata. Statistiche a parte, la certezza è una sola: Roma – Milan non sarà mai una partita come le altre e sicuramente ci regalerà emozioni e azioni di puro calcio.