Milan Femminile, vicina l'ufficialità dell'attaccante islandese Thorvaldsdottir

Secondo quanto riferito da DonneNelPallone.com, Berglind Björg Thorvaldsdottir, attaccante islandese, è in procinto di arrivare al Milan. L'attaccante, classe '92, in questa stagione ha giocato nel Breiðablik. Il sito della federazione calcistica islandese ha già reso noto che la calciatrice si trasferirà in Italia. Ufficialità vicina dunque e rinforzo in vista per la formazione di Maurizio Ganz.