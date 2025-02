Milan femminile, vietato sbagliare: contro il Sassuolo servono i tre punti!

La 17ª giornata della Serie A Femminile eBay prende il via con il match d'apertura tra Inter e Fiorentina, due squadre in lotta nella parte alta della classifica. Il Milan di coach Bakker, invece, arriva a questa sfida dopo il prestigioso successo contro la Roma in campionato, seguito dalla recente sconfitta in Coppa Italia proprio contro la Viola.

Oggi le rossonere affrontano il Sassuolo, attualmente nella zona bassa della classifica con 16 punti, ma reduce da un buon momento di forma, grazie alle vittorie contro Como e Lazio e al pareggio con la Fiorentina. Per il Diavolo, si tratta di una gara cruciale per restare agganciato alla corsa per la poule scudetto e continuare a competere ai vertici del campionato.

Nella sfida d’andata, il Milan si era imposto 1-0 sulla formazione di Rossi, grazie alla rete decisiva di Ijeh. I precedenti tra le due squadre sorridono nettamente alle rossonere, che vantano 15 risultati utili contro il Sassuolo (8 vittorie e 7 pareggi), a fronte di appena 2 sconfitte in tutte le competizioni.