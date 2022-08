Miotto: "La mia ultima esperienza al Milan ha rappresentato un piccolo passo nella mia crescita calcistica"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giorgia Miotto, passata ufficialmente in prestito dal Milan Femminile al Pomigliano, si è così espressa nel comunicato di presentazione: "Per me il calcio rappresenta il mio mondo. Ho iniziato per caso all’età di 5 anni e sono cresciuta con questo sport che mi ha permesso di fare esperienze e nuove amicizie, aiutandomi a crescere e formarmi. La mia ultima esperienza al Milan ha rappresentato un piccolo passo nella mia crescita calcistica e personale. Il Pomigliano rappresenta il mio presente e il mio futuro. Ho la possibilità di mettere in pratica tutto quello che ho appreso in questi anni. Sono molto contenta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare il nuovo campionato e di vedere tutti i tifosi che ci sosterranno lungo questa difficile stagione".