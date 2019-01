MN - Alborghetti: "Contenta per la squadra, dobbiamo essere dei rulli. Scudetto? Ci crediamo"

Lisa Alborghetti è stata intervistata da MilanNews.it dopo il successo per 8-0 sulla Pink Bari.

Sulla gara e i gol: "Sono contenta per la squadra, il campionato è ancora molto lungo, per i gol sono contenta ma l'importante è la squadra".

Sul sistema di gioco: "Ci sono molti dettagli che in partita fanno la differenza, c'è molto da lavorare ma questo modulo mi piace".

Sulla stagione: "Dobbiamo essere dei rulli, abbiamo perso parecchi punti durante l'andata e non deve più succedere se dobbiamo arrivare dove vogliamo".

Sul gruppo: "Quando provi una giocata sai che se la sbagli una compagna ti copre. La fiducia è molto importante".

Sul gol che mancava: "Se viene il gol sono contenta ma sono per la squadra, sembrano frasi costruite ma è così. Se non dovessi segnare non succede nulla".

Sulla prossima gara con la Fiorentina: "Sarà una battaglia, per noi ora sono tutte finali, non dobbiamo più perdere punti".

Sullo scudetto: "Ci si crede? Per forza. Anche la Coppa Italia? Sì, mettiamo tutto nel sacchetto".