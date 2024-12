Molto bene anche la Primavera Femminile. Le giovani rossonere sono al secondo posto

Un Natale al secondo posto. Il 2024 magico della Primavera femminile si conclude con un secondo posto al giro di boa del campionato. Dopo la sconfitta nel Derby contro l'Inter, la squadra ha reagito immediatamente battendo il Parma tra le mura amiche. Una vittoria che permette alle ragazze di Zago di salire a quota 24 punti, prime inseguitrici della Juventus in fuga, avanti di sette lunghezze.

Apprezzabile la reazione, coincisa con il successo sul Parma griffato da bomber Longobardi, protagonista con una doppietta, un gol per tempo. In un campionato molto livellato come questo, è fondamentale mantenere continuità e cercare di restare agganciare al treno delle prime della classifica, per entrare nei playoff di fine stagione e giocarsi il titolo.

Scudetto che rimane il ricordo più vivo di questo 2024 per la Primavera femminile, conquistato lo scorso 11 maggio in Finale contro il Sassuolo al Viola Park. Un traguardo enorme, che si aggiunge alla Viareggio Women's Cup, vinta a febbraio per il secondo anno consecutivo.

Il cammino delle ragazze riprenderà a gennaio con il big match contro il Sassuolo, in programma domenica 12 al PUMA House of Football. Sarà il primo passo di un 2025 che si spera possa regalarci le stesse emozioni del 2024. I segnali e le prospettive sono positivi, non resta che supportare ancora le nostre giovani rossonere.