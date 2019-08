Morace: "Roma-Milan difficile per entrambe, si dovranno preparare bene"

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha detto la sua su Roma-Milan, gara della prima giornata del campionato femminile: "Non sarà facile per entrambe le squadre, né per il Milan né per la Roma. Le due squadre dovranno fare delle amichevoli in più, anche di livello, per prepararsi a questa sfida. Inter-Milan? Noi l'anno scorso abbiamo trovato l'Inter in Coppa Italia, alla fine abbiamo vinto ma siamo andate sotto. Le nerazzurre sono abituate vincere, non hanno mai perso nello scorso campionato".