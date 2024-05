Per la prima volta nella storia il Milan giocherà la Finale del campionato Primavera femminile

vedi letture

Per la prima volta nella storia il Milan giocherà la Finale del campionato Primavera femminile, dopo aver battuto per 1-4 la Roma con i gol di Longobardi, Appiah, Stokić e Renzotti. Sabato 11 (calcio d'inizio alle 16.30, diretta sul canale YouTube della FIGC femminile) ci sarà in palio lo Scudetto contro la vincente di Inter-Sassuolo.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-4

ROMA (4-3-3): Merolla; Pieri (16'st Mar. Cherubini), Falzone, E. Testa, Pizzuti; S. Testa, Catena, Pellegrino Cimò; Zouhir (38' Fuzio), Ventriglia, Galli. A disp.: Valeri; Fuzio, Lasco, May. Cherubini, Canale, Viesti, Caruso, Bernardi. All.: Viglietta.

MILAN (4-2-3-1): Tornaghi; Zanini (36'st De Marco), Sorelli, Pomati (17'st Boldrini), Gemmi; Cesarini, Arrigoni; Appiah, Stokić (17'st Donolato), Renzotti (23'st Mikulica); Longobardi (36'st Cappa). A disp.: Lorenzi; Carotenuto, Minnei, Zanisi. All.: Zago.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Gol: 10' Longobardi (M), 15' rig. Ventriglia (R), 16' Appiah (M), 39' Stokić (M), 21'st Renzotti (M).

Ammonita: 36' Pomati (M).

Espulsa: 37' E. Testa (R).