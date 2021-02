Pink Bari-Milan: rossonere travolgenti. Giacinti a quota 12 reti

14esima giornata di Serie A Femminile. Il Milan vince – e convince sempre di più - in trasferta contro la Pink Bari, agganciando momentaneamente la Juventus prima in classifica con 39 punti, in attesa della gara di domani contro il San Marino. 3 punti fondamentali per la corsa scudetto e in chiave Champions e attesa per la sfida al vertice contro la Juventus il 7 Marzo alle ore 12:30.

Primo tempo completamente dominato dalla squadra di Ganz, con le rossonere molto aggressive e attente in fase di difesa. Tante le occasioni nei primi minuti di gara, prima con Valentina Bergamaschi – fermata da Mylljoya - e poi con il tiro insidioso di Hasegawa, uscito fuori di poco.

Al 6’ arriva il vantaggio della squadra di Ganz: bellissimo goal di Valentina Bergamaschi, nato da un’azione tutta di prima da parte del capitano Valentina Giacinti. Per la numero 7 questo è il primo goal nella stagione 2020-2021.

Ottima la prestazione di Hasegawa, vicinissima al gol al 17’ con un tiro di sinistro che esce fuori di poco. Esplode poi al 30’ il talento giapponese: punizione perfetta e primo goal in rossonero nel giorno del suo esordio da titolare in Serie A.

A regalare la terza rete al Milan è il capolavoro di Valentina Giacinti al 20’ : assist di Grimshaw, stop di petto e goal in semirovesciata da parte del capitano. Qualche minuto dopo è il turno di Natasha Dowie (al 23’): assist di Grimshaw (quarto assist in totale nella stagione 2020-2021) e quarto gol alla Pink.

Secondo tempo iniziato sulla falsa riga del primo, con il Milan in attacco e in possesso palla. Al 54’ azione pericolosa da parte di Bergamaschi che calcia e colpisce il palo. Pochi minuti dopo arriva il quinto gol delle rossonere: cross di Kuliš e colpo di testa vincente di Hasegawa che mette a segno la sua prima doppietta personale in rossonero.

Arriva al 75’ la prima vera occasione per il Pink Bari che si concretizza con il goal della numero 12, Helmavall.

La chiude definitivamente (al 88’) Valentina Giacinti con un tiro di destro su assist di Rask. Festeggia così la numero 9 il suo dodicesimo gol in stagione e in particolare le 50 presenze con la maglia rossonera. In questo modo l’attaccante e capitano rossonero è a -3 dal primo posto nella classifica marcatori con in testa la Girelli a 15 gol.