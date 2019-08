Salvatori Rinaldi a Sky: "Il Milan un motivo d'orglio, voglio dare il massimo e segnare tanto"

Deborah Salvatori Rinaldi, nuova attaccante del Milan proveniente dal Florentia, è stata intervistata da Sky Sport: "Arrivare al Milan è un motivo di orgoglio, ho lavorato duro e mi ha fatto molto piacere che l'eco del mio lavoro silenzioso sia arrivato ad un grande club, sono qui e spero di dare il massimo, è quello che si merita un club del genere. Il gol segnato ai rossoneri la scorsa stagione? Chissà che forse non sia scattata lì la scintilla per il Milan, voglio dare il massimo e segnare tanto, ho preso un numero che spero sia di buon auspicio, quello di Kakà. Mi trovo benissimo, sembra che sia qui da molto più tempo, credo ci sia un'ottima atmosfera per fare grandi cose. Ganz? Finalmente ho un attaccante che lavora bene con tutti i reparti, quell'aiuto in più che potrà trasmetterci potrà fare la differenza".