Serie A Femminile, c'è il turno infrasettimanale: il programma. Milan in campo domani

La prima fase della Serie A Femminile procede verso la conclusione con la penultima giornata che si disputerà in mezzo alla settimana per poi dare spazio all’ultima di campionato e al ritorno in campo della Nazionale impegnata contro Irlanda e Inghilterra il 23 e il 27 di febbraio in amichevole.

Ad aprire le danze sarà la capolista Roma che in casa ospiterà un Sassuolo in corsa per la quinta piazza che vale l’accesso alla Poule Scudetto. Le neroverdi sono a un passo dal traguardo visti i 5 punti di vantaggio sul duo formato da Sampdoria e Como, ma la Roma vuole continuare nel suo cammino in vetta alla Serie A cercando di mantenere gli otto punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Nel giorno di San Valentino invece andranno in campo tre sfide: alle ore 15:00 Como e Sampdoria proveranno a tenere viva la corsa al quinto posto – emiliane permettendo – sfidando in casa rispettivamente una Fiorentina che è già certa del terzo posto e può dare l’assalto al secondo, e un Milan che invece dovrà prepararsi alla Poule Retrocessione contro una delle possibili rivali per la salvezza. Alle 19:00 invece sarà di scena il derby d’Italia fra Inter e Juventus: le nerazzurre vivono un momento di forma e hanno trovato nel mercato di gennaio una Magull subito decisiva anche con i suoi gol, le bianconere invece hanno l’obbligo di non perdere altro terreno dalla Roma per non vedere ridursi ulteriormente le chance per lo Scudetto.

A chiudere il programma il derby campano fra Napoli e Pomigliano, le ultime due della classe, con i partenopei che vanno alla caccia della loro prima vittoria stagionale che potrebbe permettere di raggiungere le conterranee riaprendo ulteriormente la corsa agli ultimi due posti. Gara quest’ultima che sarà trasmessa in chiaro su RaiSport.

Serie A Femminile, 17ª giornata

Martedì 13 febbraio

Roma-Sassuolo 17:00

Mercoledì 14 febbraio

Como-Fiorentina ore 15:00

Sampdoria-Milan ore 15:00

Inter-Juventus 19:00

Giovedì 15 febbraio

Napoli-Pomigliano (RaiSport)

CLASSIFICA

Roma 45, Juventus 37, Fiorentina 36, Inter 26, Sassuolo 23, Como 18, Sampdoria 18, Milan 15, Pomigliano 6, Napoli 3

Classifica marcatrici:

Boquete (Fiorentina) 7, Catena (Fiorentina) 7, Girelli (Juventus) 7, Beerensteyn (Juventus) 7, Viens (Roma) 7, Linari (Roma) 7, Giugliano (Roma) 6, Thomas (Juventus) 6, Cambiaghi (Inter) 6