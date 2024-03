Serie A Femminile, comincia oggi la terza giornata tra Poule Scudetto e salvezza

La Serie A Femminile torna in campo per la terza giornata della seconda fase del campionato con l’anticipo fra Inter e Roma in programma questo pomeriggio alle 18:00 con diretta su Rai Sport. Le giallorosse puntano a chiudere il prima possibile il discorso Scudetto aumentando ulteriormente, almeno per una sera, i dieci punti sulla Juventus seconda sperando poi in un aiuto da parte della Fiorentina che domenica sfiderà proprio le bianconere in trasferta. L’Inter però punta a un’altra vittoria di prestigio dopo quella sulle viola nell’ultimo turno per riaprire la corsa a un terzo posto che ora dista nove punti e che permetterebbe l’accesso ai preliminari della prossima Champions League.

Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, ormai ridotta alla sfida fra Napoli e Pomigliano, le azzurre puntano a sfruttare il turno di riposo delle Pantere per allungare in classifica e allontanare l’ultima piazza. Di fronte però ci sarà una Sampdoria che è partita col piede giusto trascinata da una grande Della Peruta (4 gol in due gare) che mira a chiudere al meglio una stagione che sembrava potesse non partite viste le vicissitudini estive. Nell’altra gara invece andrà in scena uno scontro fra squadre che hanno poco da chiedere alla stagione: il Milan punta a chiudere dignitosamente un’annata storta, mentre il Como punta a togliersi qualche altra soddisfazione.

Venerdì 29 marzo

Poule Scudetto

Inter-Roma ore 18:30 (diretta Rai Sport)

Sabato 30 marzo

Juventus-Fiorentina ore 15:00

Riposa: Sassuolo

Classifica: Roma 54*, Juventus 44*, Fiorentina 39, Inter 30, Sassuolo 29

* una gara in meno

Poule Salvezza

Sabato 30 marzo

Napoli-Sampdoria ore 12:30

Como-Milan ore 18:00

Riposa: Pomigliano

Classifica: Milan 24*, Sampdoria 24, Como 22, Napoli 7*, Pomigliano 6

* una gara in meno