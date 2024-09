Serie A Femminile, festeggia il Milan di Bakker al Puma House of Football: 2-1 sulla Lazio e prima rete in rossonero per Karczewska

La quarta giornata di Serie A Femminile eBay si è aperta con il pari tra Como e Sampdoria (1-1) e il tris delle nerazzurre - momentaneamente al primo posto in classifica - sul Sassuolo. Nella giornata di oggi, invece, non solo il successo al Tre Fontane della Roma di Spugna sulle partenopee e il match di chiusura tra Juventus e Fiorentina, ma anche la sfida al Puma House of Football tra la squadra di Bakker - alla ricerca della prima vittoria stagionale - e la Lazio di Grassadonia, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato.

IL MATCH

La sfida di oggi inizia già con alcune novità nella formazione iniziale, con coach Bakker che decide di schierare dal primo minuto Renzotti e Nadim. I primi minuti di gara, caratterizzati da ritmi intensi da parte di entrambe le squadre, sono da presagio alla prima frazione di gioco: 45’ frizzanti, con il Diavolo intento a costruire e a sfondare nell’area avversaria e la Lazio attenta in modo particolare alla fase difensiva. E di fatto, la prima azione pericolosa rossonera arriva al 12’, con Dompig che recupera palla, scatta sulla fascia e va alla conclusione centrale, bloccata in due tempi da Cetinja. Nei minuti successivi, la squadra di Bakker prova ad approfittare di un’azione in ripartenza al 21’, con Nadim che - dopo aver percorso gran parte del campo - scarica su Renzotto e guadagna un prezioso calcio d’angolo. Qualche minuto dopo, al 27’, una delle occasioni più pericolose per le rossonere, con il cross in area di Dompig, la respinta avversaria e la conclusione di Mascarello, terminata fuori di poco al lato della porta. La gara si scalda soprattutto nei minuti finali della prima frazione di gioco, con la Lazio in netta crescita in campo, tanto da sbloccare il risultato al 42’ con la conclusione di potenza di Visentin che termina nel sette. La reazione rossonera non tarda però ad arrivare. Siamo al 44’, quando la punizione calciata da Mascarello diventa un assist preciso per Piga, che devia di testa e trova la rete dell1-1.

Nella ripresa, al 50’, il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Lazio in seguito all’intervento di Piga su Visentin. Al tiro dell’ex rossonera Piemonte, risponde però prontamente Laura Giuliani, che nega il vantaggio alle biancocelesti e si riconferma una pedina fondamentale e decisiva per la squadra di Bakker. Dopo il tiro pericoloso di Soffia al 63’ - che quasi beffa Cetinja -, la Lazio prova a mandare in rete Visentin al 68’, che supera la difesa avversaria e prova il tiro, ma la palla esce di poco al lato della porta. Verso i minuti finali, all’82’, il Diavolo agguanta il raddoppio, grazie al cross preciso di Cernoia per la neo entrata Karczewska che devia in rete, trova l’intervento di Cetinja, ma riesce a ribattere in rete per il 2-1 finale e a regalare in questo modo la prima vittoria in campionato alle compagne di squadra.