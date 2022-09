Serie A Femminile, Giuliani del Milan inserita nella top 11 della seconda giornata

MilanNews.it

Come riportato dal tweet della FIGC Femminile, Laura Giuliani è stata inserita nella top 11 della seconda giornata di Serie A con tale motivazione: "In questo turno di campionato il portiere del Milan ha registrato il record di salvataggi (nove) e la percentuale più alta di parate effettuate (82% - nove su 11 tiri in porta subiti)".