Serie A Femminile, Juventus travolgente, Milan ko: rossonere in poule scudetto nonostante il 6-0

vedi letture

La 18ª giornata di Serie A Femminile eBay si apre con la spettacolare rimonta della Lazio sull’Inter e con i successi di Sassuolo e Napoli. Protagonista di questi ultimi 90' di gioco della regular season è però il big match tra Milan e Juventus al Puma House of Football, che si chiude con una pesante sconfitta per la squadra di Bakker. Nonostante il passivo, le rossonere conquistano comunque l’accesso alla poule scudetto.

La partita inizia con un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre attente nelle due fasi di gioco. Tuttavia, al 26’ la gara cambia volto: la Juventus sblocca il punteggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Cristiana Girelli che anticipa la marcatura e di testa supera Giuliani sul primo palo. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi che le bianconere raddoppiano: ripartenza fulminea orchestrata da Cantore, assist preciso di Bonansea per l’inserimento di Boattin, che sottoporta non sbaglia.

Il Milan prova a reagire al 28’ con un destro potente di Stokic, ma la retroguardia juventina respinge con prontezza. Al 30’, la Juventus ottiene un calcio di rigore per un fallo in area: Girelli si presenta dal dischetto e con freddezza sigla il 3-0. Al 39’, il Diavolo accusa nuovamente il colpo: su un’azione offensiva bianconera, la difesa rossonera respinge corto e Girelli, ancora di testa, firma il poker.

Nella ripresa, il Milan prova a riaprire la gara al 51’ con un tiro dalla distanza di Vigilucci, alla sua 50ª presenza in maglia rossonera, ma Magnin è attenta e neutralizza la conclusione. La squadra di Canzi gestisce il vantaggio con ordine, impedendo al Milan di costruire occasioni nitide. Al 71’, le rossonere vanno vicine al gol della bandiera con una mischia in area, ma l’estremo difensore bianconero si oppone nuovamente. Nel finale di gara, la Juventus chiude definitivamente il match, rendendo ancora più pesante il risultato finale: prima con Bergamaschi all’88’ e poi con la conclusione vincente di Vangsgaard al 92' per il 6-0 finale.

Nonostante il pesante risultato finale, le rossonere possono ancora sorridere. La sconfitta del Como per 4-2 per mano del Napoli, permette alla squadra di Bakker di blindare il quinto posto in classifica e di accedere alla poule scudetto, dove sfiderà Juventus, Inter, Roma e Fiorentina per il vertice.