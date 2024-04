Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia per il secondo anno di fila

Secondo tricolore di fila per la Roma femminile, che si è laureata campione d'Italia stasera, senza scendere in campo. Le giallorosse osservano in questa giornata il turno di riposo nella poule scudetto, ma la sconfitta della Juventus Women nella sfida in casa contro l'Inter di questa sera ha dato la matematica alla squadra di Alessandro Spugna e consegnato il titolo anche in questa stagione, dopo quello conquistato l'anno scorso.

Vittoria Inter 0-2.

Nella gara terminata pochi minuti fa la Juventus non è praticamente mai stata in partita, con le nerazzurre in vantaggio dopo 19 minuti con Polli. Poco prima dell'intervallo è arrivato poi lo 0-2 di Bugeja, che al 44' ha trovato la rete che di fatto ha tagliato le gambe alla formazione di Giuseppe Zappella. Il forcing tentato dalle bianconere non ha dato alcun frutto, con il risultato che non è più cambiato.

Rita Guarino spegne i sogni della Juve.

Festa scudetto dunque la Roma, anche se non in campo, con la curiosità del nome dell'allenatore dell'Inter femminile, che di fatto ha interrotto i sogni della Juventus: quello di Rita Guarino, che sulla panchina bianconera ha saputo solo vincere, con quattro scudetti in altrettante stagioni a Torino.