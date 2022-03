Serie A Femminile, la top 11 dell'ultima giornata: c'è una rossonera

Fonte: figc.it

Ecco i facts relativi alla Top 11 della 15ª giornata della Serie A Femminile TimVision:

● Diede Lemey (POR): tra i portieri che hanno fronteggiato più di due tiri nello specchio, Lemey è, con Laura Giuliani, una delle due giocatrici che vantano il 100% di salvataggi (4/4 per entrambe). La belga è però quella che in questo turno ha toccato anche più palloni (65, almeno sette più di qualsiasi altra nello stesso ruolo).

● Angelica Soffia (TD): nessuna giocatrice ha effettuato più contrasti di lei (tre) nella sfida tra Roma e Inter; inoltre, solo Paloma Lazaro (100%) ha una percentuale migliore di duelli vinti nel match rispetto a Soffia (71.4% - 5/7) tra chi ne ha ingaggiati almeno cinque.

● Laura Agard (DC): nessun difensore in questo turno conta più duelli aerei ingaggiati rispetto alla rossonera (sei) e nessuna giocatrice vanta più occasioni create nella giornata appena conclusa (quattro).

● Elena Linari (DC): nessuna giocatrice conta più palloni recuperati del centrale giallorosso nella sfida con l’Inter (nove); nella gara inoltre, è prima tra le compagne per passaggi effettuati (47) e seconda per passaggi riusciti (35, alle spalle di Bartoli a 38).

● Maria Luisa Filangeri (TS): il difensore del Sassuolo vanta la più alta percentuale di passaggi riusciti nella metà campo avversaria tra le neroverdi che nel match col Milan ne hanno tentati almeno 10 in questa area di riferimento: 69.2%.

● Noemi Visentin (CC): nessuna giocatrice conta più gol in questo turno di Serie A rispetto alla biancoceleste (due reti, con due tiri nello specchio effettuati). Nessuna tra le compagne inoltre vanta una percentuale più alta di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (50%).

● Manuela Giugliano (CC): un gol col suo unico tiro nello specchio contro l’Inter; inoltre, nessuna giocatrice ha creato più occasioni della giallorossa in questo turno (quattro) e tra chi ha effettuato almeno 25 passaggi, la regista della Roma è quella che ne ha completati di più in percentuale (94.1%).

● Cecilia Prugna (CC): una rete realizzata con un tiro nello specchio per la centrocampista dell’Empoli. Inoltre, nessuna tra le compagne ha tentato più conclusioni totali (tre) e creato più occasioni di lei (due).

● Romina Pinna (ATT): l’attaccante del Napoli è una delle due sole giocatrici con più di un gol all’attivo nella 15ᵃ giornata di campionato (doppietta decisiva vs Verona); inoltre, solo Solo Jaimes (quattro) ha ingaggiato più duelli aerei di lei (tre) tra le compagne di squadra.

● Daniela Sabatino (ATT): oltre al gol del raddoppio contro la Lazio, che le ha permesso di diventare l’unica giocatrice in doppia cifra in ognuna delle ultime 10 stagioni di Serie A, Daniela Sabatino ha centrato tre volte lo specchio della porta in questa giornata; nessuna giocatrice ha fatto meglio tra tutte quelle scese in campo.

● Chante Dompig (ATT): l’attaccante dell’Empoli è l’unica giocatrice che in questo turno di campionato ha fornito due assist. Nessuna inoltre ha centrato più volte lo specchio della porta (tre) tra tutte quelle scese in campo nel weekend.