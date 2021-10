Serie A Femminile, le rossonere convocate per Milan-Roma

Big match per le rossonere di Mister Ganz: al Vismara si gioca Milan-Roma, in una riproposizione dell'ultima Finale di Coppa Italia. Una sfida da vincere, prima della sosta per le Nazionali. Queste le giocatrici convocate per la partita in programma domani alle 12.30:

PORTIERI

Fedele, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Crevacore, Fusetti, Rizza, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Jane, Vero.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.