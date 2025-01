Serie A Femminile, Milan show al Puma House of Football: 6-0 al Napoli, le rossonere continuano a sperare nella corsa poule scudetto

Dopo lo stop per 2-0 sul campo della Lazio, il Milan di coach Bakker cerca di invertire la rotta in un campionato fin qui abbastanza altalenante. Questo pomeriggio, al Puma House of Football, le rossonere affrontano il Napoli, penultimo in classifica e reduce da una sconfitta per 1-2 contro le campionesse d’Italia. Per tenere accesa la corsa alla poule scudetto, l’obiettivo è uno solo: vincere. La squadra di Bakker, chiamata a reagire dopo un’annata altalenante, deve accorciare le distanze dal Como, quinto in classifica e reduce da un successo contro la Sampdoria.

Sin dalle battute iniziali, il Milan impone un ritmo alto, dando l’impressione di poter sbloccare il risultato da un momento all’altro. E infatti, al 7’, arriva il meritato vantaggio: una verticalizzazione perfetta libera Ijeh, che serve a Dompig un pallone solo da spingere in rete. Il Milan non si accontenta e al 15’ raddoppia sugli sviluppi di un corner: dopo una prima deviazione di testa, Ijeh si avventa sulla ribattuta e firma il 2-0 con un tap-in ravvicinato.

Al 30’, un fallo di mano in area del Napoli regala un calcio di rigore alle rossonere. Dal dischetto si presenta Dompig, che non sbaglia e sigla la doppietta personale, portando il risultato sul 3-0. La gara diventa un incubo per le ospiti: al 36’, Arrigoni prende palla, supera l’intera retroguardia partenopea e scarica un preciso diagonale nell’angolino sinistro, spiazzando il portiere. Il Milan, in pieno controllo, chiude il primo tempo con il quinto gol al 45’: Cernoia trasforma magistralmente un calcio di punizione dal limite, siglando la manita.

Nella ripresa, il Milan abbassa leggermente i ritmi, gestendo con ordine il vantaggio e mantenendo alta l’attenzione difensiva. Il Napoli prova ad approfittarne, cercando di rendersi pericoloso, ma senza mai creare reali problemi alla retroguardia rossonera e a Giuliani. Nel finale, al 78’, le padrone di casa trovano anche il sesto gol: Marinelli, servita da un ottimo assist di Ijeh, chiude definitivamente i conti.

Il match si conclude con un netto 6-0, una prestazione dominante che rilancia le ambizioni del Milan. Le ragazze di Bakker, grazie a questa vittoria, accorciano sul Como e ritrovano fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.