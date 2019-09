Serie A Femminile, Serra: "Fiorentina e Juve hanno qualcosa in più ma Milan, Inter e Roma sono subito dietro"

L’ex calciatrice Katia Serra ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Bordocampo’: “L’Italia Femminile? È chiaro che la consapevolezza che si può fare meglio c’è da parte di tutti, sono ragazze mature. La squadra ha palesato un ritardo di condizione, ma penso anche che sia dovuto alle fatiche post Mondiale. Credo che il rischio di vedere qualche difficoltà anche successivamente c’è, dopo il Mondiale anche nel calcio maschile si rischia di giocare una stagione non al top. Le ragazze possono fare molto meglio, bisogna ritrovare quel quid mentale per dimostrare di saperci fare. Nelle ultime partite abbiamo sbagliato troppo”.

Sul Mondiale: “Gli ascolti sono stati importanti considerando gli orari, lo zoccolo duro sta seguendo le ragazze e continuerà a tifarle. In giro si percepisce entusiasmo, anche le ragazze ora vivono una riconoscibilità che prima non avevano. È normale che le attenzioni sono un po’ calate, succede sempre dopo i Mondiali. Ma tante persone che prima non se ne occupavano, ora conoscono la Nazionale azzurra”.

Sul campionato femminile: “È il campionato più bello di sempre, ancora di più dell’anno scorso. Credo che Juve e Fiorentina sulla carta hanno qualcosa in più legato all’esperienza, ma penso che anche Inter, Roma e Milan siano subito lì a ridosso. Sarà una stagione che fino alla fine resterà incerta sia per lo Scudetto che per il secondo posto che apre le porte della Champions. Anche l’Hellas è cresciuta, il Sassuolo pure. Tante squadre potranno mettere in difficoltà”.