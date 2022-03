Serie A Femminile, terzo pari consecutivo per la squadra di Ganz: al Tre Fontane non si va oltre l'1-1 tra Roma e Milan

MilanNews.it

Al via oggi la 17° giornata di Serie A Femminile con la gara di apertura alle 12:30 tra Napoli e Juventus (terminata 2-0 per la squadra di Guarino) e con il big match delle 14:30 tra le guerriere di Ganz e le giallorosse. Dopo la dura sconfitta nella gara di andata in Coppa Italia Femminile contro la Juventus, le rossonere provano oggi a rialzarsi e a dare una risposta concreta in chiave qualificazione Champions League.

Come riporta Opta, finora il Milan è imbattuto contro la Roma in Serie A: in totale sono infatti cinque gli incontri vinti dalle rossonere e due i pareggi tra le due squadre. Tenendo conto sia delle gare in Serie A che in Coppa Italia, la Roma è reduce da 14 vittorie e un solo pareggio negli ultimi 16 incontri, con l’unica sconfitta proprio contro le rossonere nella semifinale di Supercoppa lo scorso 5 Gennaio, mentre la squadra di Ganz ha rimediato due pareggi (contro Sassuolo e Napoli) e una sconfitta (contro la Juventus in Coppa Italia) nelle ultime tre gare.

In linea con la statistica anche il risultato odierno, considerato che al Tre Fontane non si va oltre l’1-1, un risultato che se da un lato è la sintesi perfetta di una gara intensa e combattuta fino alla fine, dall’altro lato lascia di fatto invariata la distanza con le dirette concorrenti. Terzo pareggio consecutivo in campionato per le rossonere, le quali restano a -2 dal Sassuolo, complice anche il pari rimediato contro l’Empoli, e a -5 dalla Roma, attualmente al secondo posto in classifica, lasciando ancora aperta e accesa la corsa al secondo posto.



Il match

Come era facilmente prevedibile, i primi minuti di Roma - Milan non hanno di certo deluso le aspettative, considerata anche l’importanza della gara ai fini della classifica. Dopo alcuni minuti di sostanziale equilibrio tra le due squadre è di fatto la squadra di Ganz ad andare vicinissima alla rete del vantaggio al 12’ di gara: calcio d’angolo per il diavolo, sponda di Nina Stapelfeldt per l’ex giallorossa Thomas e conclusione della numero 19 che viene, però, respinta. Qualche minuto dopo, precisamente al 20’, è invece la Roma ad avere una doppia occasione, prima con la conclusione di Lazaro e poi con il tiro di Glionna che finisce direttamente sul palo. Nei minuti successivi la squadra di Ganz continua a crescere sempre di più, trovando infine la rete del vantaggio al 32’, con l’azione nata da corner e lo stacco preciso di Lindsey Thomas che porta le rossonere in vantaggio. Comincia così una fase molto intensa di gioco da parte delle giallorosse, in particolare con la punizione di Glionna dalla distanza che finisce anche questa volta direttamente sul palo. Dall’altra parte, però, un Milan che è bravo nel gestire e nel mantenere il vantaggio fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa arriva la risposta da parte delle giallorosse con il mancino angolato di Andressa che regala al 65’ la rete del pareggio alla Roma. Al 77’ il Milan si affaccia nuovamente alla porta avversaria con la conclusione di Longo, anticipata da Ceasar e nel finale di gara sono entrambe le squadre a giocarsi l’ultima palla gol, prima con l’iniziativa di Soffia deviata da Giuliani e poi con la ripartenza in contropiede di Bergamaschi che pesca Thomas, ma trova l’intervento finale di Ceasar.