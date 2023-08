Swaby a Milan TV: "Non vedo l'ora di allenarmi e giocare: il campionato italiano è cresciuto molto"

Allyson Swaby, difensore classe 1996 della nazionale giamaicana, è stata presentata nelle score ore come nuova calciatrice del Milan, in arrivo dall'Angel City FC in America e con un passato alla Roma. Queste le sue prime parole da giocatrice rossonera, rilasciate nella consueta intervista di benvenuto con Milan TV. Le sue dichiarazioni.

Sul ritorno in Italia: "Sono molto felice di essere tornata in Italia. Il campionato è cresciuto molto nel periodo che ho passato all'estero. E' una sfida emozionante. Porterò la mia esperienza, avendo già giocato qui in passato"

Sulle sue qualità: "Penso di poter far molto bene dal punto di vista fisico e di portare quelle conoscenze accumulate nei miei anni all'estero. Questo penso sia quello che posso portare. Penso e so di essere migliorata, spero di aiutare la squadra"

Sull'esordio in A contro la Roma, ex squadra: "La prima gara della stagione sarà contro la Roma, per me è speciale e sono contenta di incontrare alcune mie ex compagne. Vorremo tutte vincere quindi non vedo l'ora che si giochi"

Sul Mondiale con la Giamaica: "La Coppa del Mondo è un'esperienza fantastica e rappresentare la Giamaica è qualcosa che è fonte di orgoglio per me e la mia famiglia. Giocare per il mio paese mi dà grandi emozioni. In più, per noi, il risultato è stato davvero molto buono e sono stata felice di aver contribuito con un gol per la squadra. Superare il girone e scrivere una pagina di storia sportiva è stato emozionante"

Sulle aspettative: "Non vedo l'ora di allenarmi e giocare sul campo: è da un po' di tempo che non ho questo ritmo a livello di club ed è ciò di cui ho davvero voglia".