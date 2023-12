Torna in campo il Milan Femminile: alle 12:30 sfida al Napoli

Ripartire - riporta acmilan.com - dalle buone indicazioni della scorsa giornata in quella che sarà l'ultima sfida dell'anno solare. È questa la missione del Milan femminile, che al PUMA House of Football riceve il Napoli ultimo in classifica per l'11ª giornata di campionato: calcio d'inizio alle 12:30.

Queste le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Piga, Semplici, Swaby, Thrige; Adami, Cernoia, Grimshaw, Mascarello, Rubio, Soffia, Vigilucci; Arrigoni, Asllani, Dompig, Jonušaitė, Laurent, Marinelli, Stašková.