Tracollo del Milan Femminile: 0-6 in casa contro la Juventus. Rossonere comunque in corsa

Turno tutto domenicale per l’ultima giornata - la 18ª - della prima fase della Serie A Femminile, che anticipa la Poule Scudetto e la Poule Salvezza, con il primo post season che decreterà la squadra campione di Italia e il secondo la retrocessa in Serie B.

Citato turno si è aperto con le gare delle 12:30, e si è concluso con i match delle ore 15:00, che hanno delineato la classifica. Ma prima di addentrarci, in questa, andiamo a vedere i risultati, con la Juventus arrembante e vittoriosa per 0-6 sul campo del Milan, mentre c'è uno scatto di orgoglio del Napoli ultimo in classifica, che batte il Como 4-2. Pareggio a reti bianche, invece, nell'atteso confronto tra Roma e Fiorentina, con le due squadre che in terra toscana non si fanno male.

Entrambe erano già sicure della Poule Scudetto dove, al netto dell'imbarazzante caduta, approda anche il Milan; il Como, infatti, non riesce a sfruttare la sconfitta della rossonere, fallisce l'aggancio in classifica e disputerà quindi la Poule Salvezza. Ecco quindi definiti i due posti di classifica che, prima di questo pomeriggio, rimanevano incerti.

Adesso il riepilogo completo della giornata:

18ª GIORNATA SERIE A FEMMINILE

Lazio-Inter 4-4

2' Tomaselli (I), 8' Csiszar (I), 62, 65', 84 e 94'+3 Piemonte (L), 66' Magull (I), 69' Merlo (I)

Sampdoria-Sassuolo 0-2

26' Sabatino, 73' Clelland

Napoli Femminile-Como Women 4-2

44’ Kramzar (C), 50’ Sliskovic (N), 52’ Banusic (N), 77’ Kramzar (C), 80’ Jelcic (N), 83’ Moretti (N)

Milan-Juventus 0-6

26′, 31′ [rig.] e 39' Girelli, 28′ Boattin, 89′ Bergamaschi, 90+1′ Vangsgaard

Fiorentina-Roma 0-0

CLASSIFICA

Juventus 45

Inter 38

Roma 35

Fiorentina 28

Milan 25

Como Women 22

Lazio 20

Sassuolo 19

Sampdoria 8

Napoli Femminile 7

POULE SCUDETTOJuventus, Inter, Roma, Fiorentina, Milan

POULE SALVEZZA Como Women, Lazio, Sassuolo, Sampdoria, Napoli Femminile.