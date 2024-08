Trofeo Gamper: a Barcellona il Milan lotta ma si arrende 0-2

vedi letture

È stata una grande opportunità poter affrontare il Barcellona, campione d'Europa in carica e padrone di Spagna dopo aver conquistato tutto nella passata stagione e non solo. Il nuovo Milan di Coach Bakker, dopo le buone indicazioni contro Nizza e Newcastle, ha giocato contro una corazzata del calcio femminile, cimentandosi in un test oggettivamente impari in termini di forze in campo. All'Estadi Johan Cruyff hanno dominato le padrone di casa in una gara intensa e mai davvero in discussione, 2-0 il finale (gol di Pajor nel primo tempo e di Alexia nella ripresa), in un'amichevole che assegnava la quarta edizione del Women's Gamper Trophy. Verdetto negativo ma bene lo spirito.

Il primo e principale motivo era festeggiare a braccetto il 125esimo compleanno dalla fondazione di entrambi i Club, poi ovviamente le rossonere hanno raccolto indicazioni comunque importanti - a livello di squadra - da approfondire nel breve periodo per migliorare nella condizione e nella resa. A livello di prestazione, non è mancata l'applicazione e nemmeno il sacrificio di fronte a un esame così provante. Ora continuerà, diventando sempre più approfondito, il lavoro in preparazione dell'inizio ufficiale e ormai vicino del 2024/25: domenica 1 settembre, alle 20.30, la trasferta a domicilio del Como Women aprirà la nostra Serie A Femminile.

LA CRONACA

Pronti, via e il Barcellona prende il comando delle operazioni. Le prime occasioni arrivano presto: al 2' Pina calcia alto, al 3' Schertenleib va di potenza dal limite colpendo in pieno la traversa e all'11' Giuliani dice di no a Graham. Proprio l'ala blaugrana è il binario favorito per attaccare, anzi segnare: al 17' crossa pescando in area piccola Pajor, brava a liberarsi di Swaby e a segnare di testa il vantaggio. Prosegue il forte pressing offensivo, Giuliani sempre attenta: al 21' bloccando su Walsh, al 22' volando su Pina e al 27' parando facile su Caño. Quando non riesce a intervenire, come su Pajor che in girata va quasi a botta sicura, è ancora la traversa a dare una mano. Al 40' il pallone in mezzo di Graham sembra innocuo ma prende il palo, al 41' mancino di Schertenleib alto, nel recupero Graham spizza sottoporta andando vicino al bersaglio. 1-0 al riposo.

Si ricomincia da capo, Barça avanti. Al 47' Caño svetta sugli sviluppi di un corner e non inquadra lo specchio, al 49' l'ispirata Graham punta e tira (deviazione di Soffia) aggiornando la collezione dei pali. Al 54' bello spunto di Pina che però è imprecisa nella conclusione, al 62' si ripropone il duello Graham-Giuliani, hanno di nuovo la meglio i guantoni di Laura. Passa qualche secondo e il Milan ha un'enorme chance: Sevenius recupera e si invola verso Gemma, botta di destro che non va. Al 67' le avversarie troverebbero il raddoppio, tocco ravvicinato di Segura, ma viene annullato per fuorigioco. Nel finale torna in cattedra il nostro portiere: al 77' si distende su Brugts, all'84' vola su Kika e all'87 si oppone ad Alexia. Ma capitan Putellas è fenomenale e al novantesimo si inventa un pallonetto dalla distanza perfetto a gonfiare la rete. Triplice fischio: 2-0.

IL TABELLINO

BARCELLONA-MILAN 2-0

BARCELLONA (4-3-3): Gemma; Jana (20'st Engen), Marta (29'st Szymczak), León (29'st Serrajordi), Brugts (38'st Alexia); Schertenleib (1'st Vicky) (38'st Aitana), Walsh (38'st Patri), Caño (29'st González); Graham (20'st Segura), Pajor (38'st Batlle), Pina (20'st Kika). A disp.: Muñoz. All.: Romeu.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto (35'st Vigilucci), Swaby (43'st Karczewska), Piga, Soffia (21'st Sorelli); Mascarello (1'st Ávila), Mesjasz, Ijeh (35'st Cernoia); Marinelli (21'st Stokić), Sevenius (35'st Nadim), Dompig. A disp.: Fedele, Tornaghi; Bahlouli. All.: Bakker.

Arbitro: Jiménez (SPA).

Gol: 17' Pajor (B), 45'st Alexia (B).