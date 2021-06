Tuttomercatoweb - Fiorentina, dal Milan in arrivo Vitale per la difesa

Arrivano conferme sull'addio al Milan della centrale difensiva Francesca Vitale. La classe '92, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, dopo due anni in rossonero è infatti pronta a una nuova avventura in Italia con la Fiorentina. Una trattativa che sarebbe in dirittura d'arrivo e potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.