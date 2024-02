Una gioia per il Milan Femminile alla fine della regular season: battuta l'Inter 2-1

vedi letture

Al via la 18^ giornata di Serie A Femminile, l’ultima della regular season, inaugurata dai successi di Sassuolo e Roma rispettivamente contro Sampdoria e Fiorentina e dal poker della Juventus sul Napoli. Per il Milan di Corti, invece, impegnato nel derby contro l’Inter di Guarino, si tratta di una chiusura di alto livello, nonostante la non decisività ai fini della classifica. Nella prossima fase del campionato, le rossonere - nella parte bassa della classifica - saranno di fatto impegnate nella poule salvezza, mentre l’Inter giocherà per la poule scudetto insieme a Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo.

LA PARTITA

Nei primi minuti di gioco, la squadra di Corti scende in campo con il giusto atteggiamento, spingendo in particolare sulle fasce e cercando il guizzo decisivo, tanto da sbloccare il risultato al 9’ con il cross di Dompig in area e la deviazione in rete di Alborghetti. Nonostante il vantaggio, le rossonere continuano a prendere fiducia, prestando attenzione alla fase difensiva e allo stesso tempo creando occasioni pericolose nell’area avversaria, come al 17’ con il cross di Marinelli per Staskova, il passaggio per Grimshaw e la conclusione della scozzese di potenza che termina larga. Verso la fine della prima frazione di gioco, il Milan sfiora il raddoppio al 32’ con la conclusione da posizione defilata di Grimshaw che costringe Cetinja all’intervento e due minuti dopo, al 34’ trova la rete del 2-0 con la rovesciata di Piga e la conclusione di Staskova che approfitta dell’errore del portiere nerazzurro per allungare sulle avversarie. Al 44’, però, l’Inter di Guarino accorcia le distanze con Serturini che supera la difesa rossonera e va alla conclusione di potenza che termina in rete. Nella ripresa, l’Inter di Guarino prova a rendersi fin da subito più pericolosa in attacco, costringendo le rossonere a restare compatte in difesa. Ciononostante, il Milan sfiora il tris al 55’ con Grimshaw che va al cross, intercettato infine dalla difesa avversaria. Nel finale di gara, l’Inter continua a spingere e a restare in attacco, tanto da andare vicino alla rete del pari in due occasioni, prima con Polli e poi con Cambiaghi, con le rossonere però sempre pronte a difendere il vantaggio.

Il Milan di Corti chiude la regular season con la vittoria del derby contro l’Inter per 2-1, ma ciononostante si prepara alla poule salvezza con Como, Sampdoria, Napoli e Pomigliano che le vedrà protagoniste tra tre settimane. Nel frattempo, il focus e le energie sono già proiettate ai prossimi impegni: la sosta per le nazionali e la doppia sfida contro la Roma, valida per le semifinali di Coppa Italia Femminile.