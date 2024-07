Milan Femminile, le ultime novità in casa rossonera

In attesa della stagione 2024-2025, al Puma House of Football si respira un clima di cambiamento sotto molteplici aspetti. Le rossonere sono pronte a lasciarsi alle spalle una stagione caratterizzata da alti e bassi, iniziata con diverse ombre e terminata infine con il buon percorso nella seconda fase di campionato. Il Milan di Corti ha di fatto collezionato 6 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nel girone per la poule salvezza, oltre all’importante vittoria nel derby durante l’ultima giornata della regular season.

Nuovi stimoli in panchina

Tornando alla stagione in entrata, la prima grande novità riguarda la panchina. Dopo il mancato rinnovo all’Ajax, Suzanne Bakker approda in rossonero con un contratto biennale. L’allenatrice olandese classe 1986, ex tecnico dell’Ajax Femminile, vanta la vittoria della Vrouwen Eredivisie al suo primo anno di conduzione e numerose vittorie importanti in Women's Champions League contro Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nella stagione passata. Al suo arrivo in rossonero, l’allenatrice olandese non solo ha affermato di essere contenta e soddisfatta di questa nuova avventura, ma si è soffermata anche in modo particolare sulla grande motivazione e sull’impazienza di iniziare a lavorare su tutte le singole personalità, sulla crescita di ogni giocatrice e sull’attuazione di un modulo dinamico.

Un nuovo capitano

Un’altra grande novità della stagione 2024-2025 riguarda la fascia di capitano, ceduta alla scozzese Christy Grimshaw, in seguito al passaggio di Valentina Bergamaschi alla Juventus Women. Al suo quinto anno con la maglia rossonera, 99 presenze e 14 reti collezionate, la stacanovista Grimshaw ha da sempre dimostrato di avere tutte le qualità da leader sia in campo che al di fuori. In particolare, la scozzese vanta versatilità e competenze tecniche in campo di qualità, che la rendono fondamentale anche in fase di costruzione e nel recupero, oltre alle ottime qualità personali e ai valori forti e saldi che la contraddistinguono nel quotidiano.