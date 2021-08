Women's Champions League, l'Hoffenheim vince 2-0 ed elimina il Milan Femminile

Hoffenheim - Milan: un match fondamentale per le rossonere perché valido per il passaggio al secondo turno della Women's Champions League. Dopo il successo di Martedì nella semifinale contro lo Zurigo per 2-1 (doppietta di Capitan Giacinti), nella sfida di questa sera le rossonere incontrano una delle squadre più forti di questo quadrangolare con Zurigo, Valur e Hoffenheim. La squadra tedesca, infatti, ha chiuso la stagione 2019/2020 al terzo posto nella Frauen-Bunesliga, subito dopo Wolfsburg e Bayern Monaco e ha batturo il Valur per 1-0 nella semifinale del primo turno di WCL. La partita delle rossonere nei primi minuti gara è attenta e precisa. La squadra cerca di non commettere errori in difesa e in fase di impostazione, cercando la porta in diverse occasioni. La fase di studio dell'avversario continua per quasi tutta la prima frazione di gioco, fino a quando è l'Hoffenheim ad andare in vantaggio. Accusato il colpo le rossonere cercano di trovare la rete del pareggio ma al 58' la partita si complica ancora di più: le tedesche raddoppiano e le speranze per le rossonere di approdare al secondo turno iniziano ad affievolirsi sempre di più. Il risultato finale segna 2-0 per l'Hoffenheim. Un epilogo amaro per la squadra di Ganz, la quale ha lottato duramente lo scorso anno per poter centrare la qualificazione in Champions. Nonostante la sconfitta ,però, le rossonere escono dalla Women's Champions League a testa alta, senza alcun rimpianto. Ognuna di loro è stato un tassello fondamentale per la costruzione di questa squadra, mettendoci sempre il cuore in ogni partita e dimostrando abnegazione e amore per la maglia che indossano. Il Milan riparte da questa sconfitta che, se da un lato segna la fine dell'avventura in Europa, dall'altro deve servire come stimolo per crescere e migliorare sempre di più. Ora testa a un nuovo percorso, perché la stagione 2021/2022 è alle porte e c'è bisogno di ritrovare in campo la squadra che in queste stagioni ha collezionato numeri e record incredibili, le guerriere che una volta cadute si rialzano più forti di prima.



Il Match



Buon approccio alla gara da parte del Milan, grazie allo sprint iniziale di Valentina Bergamaschi che manda Lindsey Thomas alla conclusione, bloccata poi dalla difesa avversaria. Fin da subito le rossonere conducono una partita attenta e precisa, alternando di fatto fasi di studio dell'avversario a ripartenze in velocità. D'altro canto, però, l'Hoffenheim cerca invece di sfruttare in particolare il possesso palla e di spingere l'azione sulle fasce, impegnando Laura Giuliani - sempre precisa nelle uscite- in diverse occasioni. Al 15' squillo rossonero su ripartenza di Andersen, passaggio di Adami e conclusione di Thomas, bloccata infine da Tufekovic. Le rossonere continuano a creare occasioni, in particolare con l'azione tutta di prima al 19' e la conclusione in rete di Andersen, gol annullato poi per fuorigioco. Siamo al 22' e Vero Boquete caccia dal cappello un lancio lungo e preciso per Thomas: la francese scatta in velocità ma si allunga la palla, bloccata dal portiere avversario. Qualche minuto dopo, al 36' arriva il vantaggio dell'Hoffenheim: Jule Brand, sola davanti alla porta approfitta della deviazione di Fusetti per andare in rete. Forti del vantaggio le tedesche guadagnano metri e cercano di chiudere la partita, impegnando di fatto Laura Giuliani in diverse occasioni. Negli ultimi minuti del primo tempo il Milan trova la forza di reagire e prova a costruire un'azione al 41' con Valentina Giacini che cerca la conclusione in porta ma viene bloccata dall'estremo difensore dell'Hoffenheim. Una delle giocatrici ad aver macinato più chilometri è Lindsey Thomas. Al 55' è proprio la francese a costruire una delle azioni più pericolose del secondo tempo: punta l'avversaio, si smarca e regala un assist al bacio per Giacinti che non riesce a mettere giù la palla e ad andare in porta. Al 58' la partita diventa ancora più in salita per la squadra di Ganz: Hartig sorprende la difesa rossonera e con un colpo di testa preciso regala il raddoppio alle tedesche. Una doccia fredda per il Milan che ha sfiorato il pareggio più di una volta. L'ultimo brivido rossonero arriva al 79' con un bel pallone tagliato di Tucceri Cimini (entrata al posto di Vero Boquete) che non trova però la deviazione nello specchio della porta. Con il risultato finale di 2-0 termina così il percorso delle rossonere in Women's Champions League.