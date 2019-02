Zanzi a MTV: "Felice per l'esordio, non me l'aspettavo. Sento la fiducia della squadra"

Francesca Zanzi, portiere del Milan Femminile, ha parlato così a Milan Tv dopo la sfida contro i Sassuolo: “Sono molto contenta di aver esordito e sono molto emozionata. Non me l’aspettavo. Quando la coach a metà tempo mi ha detto di scaldarmi avevo dentro me un mix di emozioni ma ero anche tranquilla perché è una partita che abbiamo preparato bene, sapevo cosa dovevo fare. Ci aveva chiesto di archiviare la Juventus e di riscattarci e penso che la partita di oggi è la prova che ci siamo riusciti. Stiamo lavorando bene, sento la fiducia della squadra e mi fa lavorare bene. Dedico l’esordio a mia mamma che ha fatto tanti sacrifici per permettermi di essere qua, lo dedico anche alla squadra e a Camelia che per un piccolo infortunio non ha potuto essere qui e spero torni con noi al più presto”