Bonera amaro: "Il risultato parla chiaro. Abbiamo perso contro la migliore squadra del torneo"

vedi letture

Il tecnico di Milan Futuro, Daniele Bonera, ha parlato in conferenza stampa dopo il pesante ko subito dai rossoneri a Pescara per 4-1. Ecco le sue parole:



"Il risultato parla chiaro. Abbiamo affrontato la miglior squadra del campionato, con un percorso importante alle spalle e i punti di vantaggio lo testimonia. Il Milan ha subito per la prima volta l'impatto della pressione del Pescara, siamo mancati in questo. - ha ammesso Bonera - L'organico del Pescara è il migliore, per quello che ho visto fino a questo momento. Hanno fame e una voglia incredibile, ma non avevo dubbi perchè conosco Baldini. La nostra crescita? Sapevamo delle difficoltà perchè il campionato è competitivo. Solo chi non conosce la C la può snobbare. Le aspettative intorno ai nostri ragazzi sono alte, paradossalmente in questa categoria possono avere più difficoltà rispetto ad altri livelli. Abbiamo spesso e volentieri la squadra più giovane per età media, faccio fatica al momento fare un bilancio. Dove contano agonismo e scaltrezza pecchiamo. Però questa sera il Pescara è stato troppo forte, loro sono i più bravi e noi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato".