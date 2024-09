Bonera in conferenza: "Ripartire dalla reazione con il Carpi. I ragazzi non si aspettavano tanto entusiasmo"

Domani torna in campo il Milan Futuro. I giovani rossoneri giocheranno la loro terza partita del Girone B di Serie C, anche se la gara interna contro l'Ascoli è valida per la quarta giornata di campionato, dal momento che la squadra milanista ha saltato per via delle Nazionali la terza giornata (verrà recuperata mercoledì). Oggi il mister Daniele Bonera ha parlato così in conferenza stampa.

Sulla pausa obbligata: "Fortunatamente tutti hanno avuto esperienze con le proprie nazionali positive: avere ragazzi che hanno anche questi obiettivi con le loro nazionali ci fa lavorare bene. Quelli che si sono fermati qui hanno fatto altrettanto: poi abbiamo staccato qualche giorno e ci siamo ritrovati a inizio settimana per preparare bene questa partita"

Sull'avere ragazzi in Nazionale: "Siamo contenti. Parlavamo in questi giorni a livello giovanile: avere parecchi ragazzi in Nazionale è sicuramente molto importante e un motivo di orgoglio. Anche per questo nasce Milan Futuro, il fatto di avere tanti ragazzi giovani da lanciare in prima squadra"

Sugli insegnamenti del pareggio contro il Carpi: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine partita per il secondo tempo. Ero contentissimo della reazione, fa parte di quel percorso: prendere uno schiaffo per poi reagire. Ovviamente ripartiamo con la carica del secondo tempo contro il Carpi. Anche perché con un po' di precisione in più potevamo vincerla, però come ho detto fa parte del percorso".

Sul giocare in casa: "I ragazzi non si aspettavano tanto entusiasmo. Poi il fatto di vestire questa maglia porta grande interesse e curiosità. I ragazzi lo hanno avvertito e anche noi abbiamo percepito l'entusiasmo intorno alla squadra. Nel secondo tempo si è sentito. Speriamo di confermarlo noi in campo e la gente sugli spalti domani"

Sull'Ascoli: "Abbiamo visto le partite dell'Ascoli, una squadra temibile e che ha grande qualità nel reparto offensivo. Ho letto anche io che hanno qualche problema in zona difensiva, però la preparazione della gara non cambia. E' una squadra temibile a tutti gli effetti"